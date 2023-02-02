Дешево и надежно: эти машины с руками отрывают на вторичке

По итогам 2022 года топ продаж легковушек с пробегом в России возглавил хэтчбек ВАЗ-2114. А ведь совсем недавно казалось, что прежней гегемонии «четырнадцатой», да и вообще всей вазовской продукции, пришел конец — в относительно благополучные 2020 и 2021 годы звание б/у бестселлера носил Ford Focus. Однако в 2022-м он опустился на строчку ниже.
Россияне вновь «почувствовали вкус» отечественных переднеприводников и за год скупили 113,4 тысячи экземпляров пятидверного хэтчбека из семейства Самара-2. Источник приводит ориентировочные цены на рынке:
- 2003 г.в.: пробег 150–282 тысяч км, цена от 44 000 до 150 000 рублей
- 2007 г.в.: пробег около 120 тысяч км, цена 110 000 — 160 000 рублей
- 2013 г.в.: пробег около 100 тысяч км, цена 170 000 — 240 000 рублей
Попадаются и экземпляры из ряда вон — различные «капсулы времени» и тюнингованные варианты с ценой около полумиллиона. Также следует учитывать, что машины, стоящие около 50 тысяч рублей, скорее всего, битые, не на ходу и /или имеющие проблемы с документами.
- От них отворачиваются перекупы! Названы самые непопулярные кроссоверы.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: Цена.Авто
Фото: АВТОВАЗ