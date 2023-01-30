От них отворачиваются перекупы! Названы самые непопулярные кроссоверы

Эти модели сложнее всего продать на вторичке. И что любопытно: надежность автомобилей - далеко не главная причина низкого спроса.

Nissan Pathfinder

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Pathfinder предыдущего поколения с индексом R52 не только по конструкции, но и концептуально разительно отличается от предшественника (модели R51). Вместо сурового и крепкого рамного внедорожника… появился вместительный и практичный кроссовер с поперечно расположенным мотором и вариатором.

Потенциальные покупатели и поклонники такую метаморфозу восприняли отрицательно. И особенно их негативное отношение заметно по cпросу на вторичном рынке. В отличие от предшественника, Pathfinder R52 продается из рук вон плохо.

Автомобили 2014–2015 годов стоят около 1,6–1,7 млн рублей. Для сравнения — одноклассник Toyota Highlander (эти машины разлетаются как горячие пирожки) за те же деньги будет на три-четыре года старше.

Почти все предлагаемые на рынке автомобили оснащены бензиновым V6 мощностью 249 л.с. К надежности двигателя претензий нет. А вот вариатор, с которым в паре работает мотор, боится долгих пробуксовок и не любит вылазок на бездорожье.

Не отличается прочностью и ходовая часть — стойки стабилизатора, ступичные подшипники и опоры передних стоек редко переживают 100 тысяч км. Ресурс тормозных дисков — вдвое меньше.

Несмотря на слабое лакокрасочное покрытие, от коррозии Pathfinder защищен неплохо. Единственное слабое место, где может преждевременно появиться ржавчина — над верхней кромкой лобового стекла. Материалы отделки салона не отличаются стойкостью. Кожа руля и сидений быстро истирается.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Nissan можно тут.

Peugeot 3008

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После смены поколений в 2017 году эта модель из компактвэна превратилась в кроссовер.

Однако отсутствие полного привода, изначально высокий ценник и нестандартная эпатажная внешность отпугивали многих покупателей.

Peugeot 3008 выпуска 2017–2018 годов предлагают за 1,6–1,8 млн рублей.

Но покупатели с такими деньгами обычно отдают предпочтение «корейцам» или более распространенным «европейцам».

Репутацию французскому кроссоверу подпортил и ненадежный турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с., который встречается не только на моделях концерна PSA, но и на других «европейцах». Однако слабые места характерны для двигателей первых лет выпуска — на 3008-е устанавливали модернизированные агрегаты, у которых самые тяжелые детские болезни уже вылечили.

И если не гнаться за полным приводом и популярностью модели, 3008-й может стать неплохим вариантом для покупки. Но помните, что когда-то настанет момент его продавать. И это будет непросто.

Внешность Peugeot 3008 оценят любители ярких нестандартных моделей. Машина получилась гармоничной и интересной. Интерьер сделан из неплохих и разнофактурных материалов. К плюсам также стоит отнести интересный дизайн. Но не всем нравится панель приборов, расположенная поверх руля.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Peugeot можно тут.

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