Этот документ нельзя подписывать, если хотите получить деньги по ОСАГО — журнал За рулем

Этот документ нельзя подписывать, если хотите получить деньги по ОСАГО

В противном случае судиться будет уже бесполезно.

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Автоюристы предупредили, что подписание в офисе страховой компании «Соглашения об урегулировании убытка» отрезает для пострадавшего возможность дальнейших судебных разбирательств, если денег на ремонт машины не хватит.

Этот документ предлагают подписать, когда озвучивают сумму компенсации. Водители его подписывают, рассчитывая потом обратиться за независимой экспертизой и потребовать больше.

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Глава юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров пояснил, что таким образом автовладелец соглашается, что компания все сделала правильно. Оснований для иска теперь просто нет, а оспорить документ будет «достаточно проблематично».

С ним согласен и ведущий юрист «Европейской юридической службы» Орест Мацала, который тоже не советует подписывать соглашение, если вы не уверены, что предложенная сумма вас устроит.

«Пусть переводят деньги без бумаг на банковские реквизиты счета, указанного в заявлении», — говорит он.


Источник: Секрет фирмы



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