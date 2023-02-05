Перегруженные фуры отследят дистанционно

В России вводят интеллектуальную систему для выявления нарушений.

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Саратовская научно-производственная организация «Рейнбовсофт» начала внедрять в регионах России информационную систему весового и габаритного контроля передвижения транспорта.

Система через фото- и видеофиксацию выявляет перегруженные и габаритные автомобили, которые двигаются без специального разрешения. Транспортный поток при этом не замедляется, так как данные собираются в движении большегруза.