Перегруженные фуры отследят дистанционно — журнал За рулем

Перегруженные фуры отследят дистанционно

В России вводят интеллектуальную систему для выявления нарушений.

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Саратовская научно-производственная организация «Рейнбовсофт» начала внедрять в регионах России информационную систему весового и габаритного контроля передвижения транспорта.

Система через фото- и видеофиксацию выявляет перегруженные и габаритные автомобили, которые двигаются без специального разрешения. Транспортный поток при этом не замедляется, так как данные собираются в движении большегруза.

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Информация о выявленных нарушителях из системы автоматически передается в региональный орган Ространснадзора, где и принимается решение о составлении административного протокола и вынесении штрафа. Наказание может достигать 500 тыс. рублей. Взысканные средства идут, в том числе, на ремонт и восстановление поврежденных дорог.



Источник: ТАСС

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