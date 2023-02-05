Перегруженные фуры отследят дистанционно

Саратовская научно-производственная организация «Рейнбовсофт» начала внедрять в регионах России информационную систему весового и габаритного контроля передвижения транспорта.
Система через фото- и видеофиксацию выявляет перегруженные и габаритные автомобили, которые двигаются без специального разрешения. Транспортный поток при этом не замедляется, так как данные собираются в движении большегруза.
Информация о выявленных нарушителях из системы автоматически передается в региональный орган Ространснадзора, где и принимается решение о составлении административного протокола и вынесении штрафа. Наказание может достигать 500 тыс. рублей. Взысканные средства идут, в том числе, на ремонт и восстановление поврежденных дорог.
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