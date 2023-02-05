Наигрались! Угнали Audi и ограбили торговый центр в стиле GTA — журнал За рулем

Наигрались! Угнали Audi и ограбили торговый центр в стиле GTA

Автомобиль похитили заранее и бросили после преступления, которое полиция назвала дерзким и выдающимся.

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Региональная полиция Йорка, которая обслуживает район к северу от Торонто (Канада), разыскивает двух подозреваемых, причастных к преступлению, совершенному словно по сценарию компьютерной игры.

Угонщики в капюшонах (лиц на камерах не видно) около часа ночи приехали на угнанной Audi A4 в торговый центр Vaughan Mills, выбив стеклянные двери. Не спеша проехали через коридоры торгового центра, аккуратно обогнув все киоски, а затем выехали через другой вестибюль.

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Воришки похитили некоторое количество электроники, когда были в торговом центре, и, несмотря на осторожное вождение, нанесли большой материальный ущерб торговому центру во время своего ночного визита.

После инцидента полиция обнаружила брошенный Audi и опубликовала его описание. Но хозяйка отношения к ограблению не имеет: машину угнали за несколько дней до происшествия.


Источник: Carscoops

Видео: YouTybe

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