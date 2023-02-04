В Европе испугались китайских машин

И предлагают… отказаться от новых эконорм.

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Глава Renault и президент Европейской торговой ассоциации Лука де Мео считает, что развитие китайского автопрома угрожает европейской автопромышленности, поэтому в открытом письме Европарламенту и Еврокомиссии призывает составить план ее сохранения.

Одной из нерациональных трат де Мео считает новые нормы токсичности выхлопных газов “Евро-7”. Он отмечает, что экологию они существенно не улучшат, но спровоцируют миллиардные траты на модернизацию двигателей, которые не окупятся. А это, в свою очередь, приведет к тому, что рынок Европы будет отставать в своем развитии от Китая. Топ-менеджер напомнил, что с 2003 года автомобильный кластер в Европе сократился на 25%, а в Китае вырос… в 25 раз!