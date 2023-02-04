Найден способ сэкономить на ремонте — журнал За рулем

Найден способ сэкономить на ремонте

Иногда выгода может оказаться внушительной.

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В России набирает обороты новый вид туризма — автосервисный. Речь идет о поездках в другой город, прежде всего, не ради достопримечательностей, а ради доступного ремонта.

Конечно, такой ход актуален для жителей Москвы. Так можно сэкономить не один десяток тысяч рублей. Например, замена сцепления и маховика на автомобилях Фольксваген с трансмиссией DSG (DQ200) в Москве встанет почти в сотню тысяч рублей, а в Чебоксарах достаточно семидесяти тысяч. Ощутимая разница.

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр отмечает, что такая разница обусловлена, прежде всего, стоимостью рабочей силы в разных городах (а стоимость запчастей близка), поэтому такой фокус имеет смысл проворачивать только в случае трудоемких и, соответственно, дорогих работ. И нужно не забыть учесть затраты на поездку.

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Источник: Газета.ру

Фото: depositphotos.com

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