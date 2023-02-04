Водителям напомнили, что делать при отказе тормозов

Как быть в такой экстренной ситуации, рассказали эксперты “За рулем”.

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Если педаль проваливается — не паникуйте, а давите дальше. При отказе одного тормозного контура будет работать другой, хоть и не так эффективно.

Тормозите двигателем. Двигайтесь накатом на передачах, переходя к самой нижней.

Стояночный тормоз тоже может помочь. Удобнее всего классический, с рычагом. Он позволяет плавно дозировать замедление.Если он сделан в формате педали — уже сложнее. А по поводу электромеханического лучше заблаговременно почитать в инструкции. Но в экстренной ситуации пустить его в ход все равно можно.

Ищите полосы аварийного торможения. Если обочина широкая, съезжайте на нее.

Крайний случай — торможение о сугроб, кусты, ограждения или чужую машину.

Не стоит пробовать включить на ходу заднюю передачу или “паркинг”. Только сломаете коробку.

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