Найдена уникальная модель Toyota

Недорогая, традиционно надежная и… неугоняемая!

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Что делать, если хотите, например, Camry, но она слишком дорогая и слишком любимая угонщиками? Эксперт “За рулем” Сергей Зиновьев советует присмотреться к модели Avensis, которая в иерархии бренда стоит чуть ниже Camry.

Это просторный автомобиль 2008–2018 годов выпуска с большим багажником, при этом по доступной цене. Верхняя планка доходит до приемлемых полутора миллионов рублей.

В качестве достоинств модели эксперт приводит надежность, коррозионную стойкость, большие салон и багажник, высокий уровень безопасности и низкий интерес угонщиков.

Последний пункт делает модель, пожалуй, уникальной, ведь другие машины Toyota стабильно входят в рейтинги самых угоняемых.

Без недостатков тоже не обошлось, но их немного: маленький клиренс (140 мм) и довольно простые материалы отделки.

Более подробно про Avensis, включая его эксплуатационные болячки, здесь.

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Фото: Toyota