Найдена уникальная модель Toyota

Что делать, если хотите, например, Camry, но она слишком дорогая и слишком любимая угонщиками? Эксперт “За рулем” Сергей Зиновьев советует присмотреться к модели Avensis, которая в иерархии бренда стоит чуть ниже Camry.
Это просторный автомобиль 2008–2018 годов выпуска с большим багажником, при этом по доступной цене. Верхняя планка доходит до приемлемых полутора миллионов рублей.
В качестве достоинств модели эксперт приводит надежность, коррозионную стойкость, большие салон и багажник, высокий уровень безопасности и низкий интерес угонщиков.
Последний пункт делает модель, пожалуй, уникальной, ведь другие машины Toyota стабильно входят в рейтинги самых угоняемых.
Без недостатков тоже не обошлось, но их немного: маленький клиренс (140 мм) и довольно простые материалы отделки.
Более подробно про Avensis, включая его эксплуатационные болячки, здесь.
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Фото: Toyota