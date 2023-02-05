Rolls-Royce: теперь из дерева не только отделка, но и кузов!

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В сети появилось видео, в котором отец строит для своего сына деревянный Rolls-Royce с небольшим электромотором, рабочей светотехникой, открывающимися дверями и багажником. Лишь немногие элементы сделаны из других материалов. К примеру, применены настоящие шины и рулевая рейка.
Конечно, сходство с прототипом весьма условное. Здесь даже добавлена пара лишних колес. Но все же некоторые черты угадываются.
Сиденья также выполнены из дерева. Щиток с имитациями приборов подсвечивается.
В конце ролика отец с сыном даже прокатились на получившемся автомобиле по улице.
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Фото, видео: Youtube