Не хотите Китай? В Россию приехал и европейский автомобиль — журнал За рулем

Не хотите Китай? В Россию приехал и европейский автомобиль

Но тоже из Поднебесной.

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Volkswagen Bora начал появляться в салонах российских дилеров благодаря параллельному импорту.

Этот автомобиль существует только в версии для Китая. Но, возможно, будет интересен и нам, так как является родственником любимой некогда Октавии поколения А7. Колесная база различается всего на 2 мм.

Под капотом максимальной версии турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.) в сочетании с роботизированной коробкой DSG7. Связка небеспроблемная, но после многочисленных модернизаций ее можно считать относительно надежной.

Не хотите Китай? В Россию приехал и европейский автомобиль

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Базовый двигатель — 1.5 MPI на 113 л.с., который на наш рынок не завозили. Он создан специально для Китая из турбомотора аналогичного объема. К слову, его мы тоже в официальных поставках никогда не видели. Так что со статистикой надежности сложно. Зато в качестве коробки классический автомат Aisin.

Подробнее о VW Bora и других новинках параллельного импорта читайте здесь.

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Фото: VW

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