4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

Главным источником новинок стал Китай. Собственные изделия китайских производителей попадают к нам в рамках официальных заводских поставок.
Но крупные дилеры нашли способы ввозить в Россию разработанные в Китае машины японских, европейских и американских марок.
Причем большими партиями в несколько сотен или тысяч штук.
Mazda CX-4
Выпускается с 2016 года. Изначально предназначалась только для китайского рынка, нигде ее больше не продавали. Сделана на шасси Мазды CX-5 — хорошо знакомой нам добротной машины. Колесная база идентична, но CX-4 при этом чуть длиннее и на 135 мм ниже. На вид — красотка.
Что под капотом?
Полноприводная версия и топовый мотор 2.5 к нам пока не попали. В продаже только машины 4х2 с 2-литровым атмосферником (158 л.с.) и шестиступенчатым автоматом.
Агрегаты те же, что на CX-5. И это хорошо. Двигатель PE-VPS линейки Skyactiv прекрасно себя зарекомендовал — главное не пытаться кормить его бензином АИ-92. Автомат FW6A-EL также знаком нам с лучшей стороны — разработка Aisin специально под моторы Skyactiv.
Первых покупателей не так уж интересует ресурс. Но все же можно держать в голове, что до 200 тысяч км у этого набора агрегатов крайне редки дорогостоящие поломки.
Единственное, двигатель наверняка придется очищать от нагара — особенно если машина ведет сугубо городской образ жизни.
Четыре уровня комплектаций. Хотя уже базовая щедрая: шесть подушек, круиз-контроль, «старт-стоп», климат-контроль, светодиодные фары и много еще чего.
Volkswagen Bora
Четвертое поколение Боры также существует только как версия «для китайского рынка». В Китае с лета продают рестайлинг, нам привезли «дорестайл». Машина размером почти точно как Skoda Octavia предыдущего поколения (заводское обозначения А7). Колесная база различается на 2 мм. Собственно, они родственники и сильно перекликаются по агрегатам.
Так, топовая версия Боры оснащена наддувным мотором 1.4 TSI (150 л.с.) в дуэте с роботом DSG7 (о проблемах и модернизации DSG читайте тут) — до боли знакомое сочетание. Этот двигатель многократно модернизировали. И с момента, как он получил ременный привод ГРМ вместо хлипкой цепи, почти перестал кошмарить владельцев. Нагар и масложор будут. Но устранены недостатки, уничтожающие поршни на малых пробегах.
В общем, до 100 тысяч км ни с мотором, ни с роботом ничего ужасного происходить не должно.
Версия попроще — атмосферный 1.5 MPI (113 л.с.), зато с «айсиновским» автоматом, более терпеливым и ресурсным, чем DSG. О моторе известно немного — он к нам не попадал. Создали его для китайской же версии VW Jetta — из передового наддувного 1.5 методом упрощения конструкции и перевода со сложного цикла Миллера на цикл Отто.
Для атмосферника все равно сложноват: фазовращатели на двух распредвалах, масляный насос переменной производительности, головка блока с интегрированными впускным и выпускным коллекторами.
С высокой вероятностью, АИ-92 ему противопоказан, а масложора также можно ожидать еще до 100 тысяч км пробега.
Главной же проблемой, как сейчас кажется, будет поиск запчастей для этого мотора. Так что Bora 1.4 в этом смысле более предпочтительна.
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