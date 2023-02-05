Из двигателя V12 сделали стол! Приготовьтесь узнать цену

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Американский блогер и энтузиаст Уэсли Каган, занимающийся тюнингом двигателей, решил для разнообразия построить на базе 12-цилиндрового монстра… журнальный стол!
Столешница стеклянная, каркас выполнен из дуба. Кроме того, пришлось задействовать 3D-принтер для печати некоторых оригинальных деталей.
Особая “фишка” стола — V12 все еще работает! Точнее, при помощи электромотора вращается коленчатый вал, а поршни ходят в цилиндрах вверх-вниз.
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Оставлять себе этот стол блогер не планирует, вместо этого он хочет продать его на интернет-аукционе за 2500 долларов.
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Фото, видео: Youtube