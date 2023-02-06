Кроме прочего, его оснастят боевыми лазерами.

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В России будет создан комбинированный комплекс по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Базироваться комплекс по борьбе с беспилотниками будет на базе бронемашин «Тайфун». Их оснастят зенитными пулеметами и СВЧ-пушками, выводящими электронику беспилотников из строя. Также машины получат боевые лазеры и переносные зенитные ракетные комплексы.

В комплексе также применяются элементы искусственного интеллекта», — говорится в сообщении журнала «Военная мысль», выпускаемого Минобороны.

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Искусственный интеллект будет определять параметры воздушных целей, а также выбирать оптимальный вариант для их поражения, будь то лазер, зенитка, СВЧ-пушка или ракета.

Также в России начнут готовить специалистов в сфере разработки беспилотников, а в войска через какое-то время начнут поступать роботы-собаки.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС