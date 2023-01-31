«Выстрел» — броневик для опасных участков фронта — журнал За рулем

«Выстрел» — броневик для опасных участков фронта

Эти машины активно используются в зоне проведения СВО.

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Бронеавтомобиль КАМАЗ-43269 «Выстрел» — надежная и проверенная техника. До начала СВО эти машины активно применялись в Сирии. В частности, участвовали в столкновениях с бандформированиями международных террористов.

Сегодня «Выстрелы» продолжают заниматься тем же. В СВО же они участвуют с самого начала операции по защите российских территорий.

«Выстрел» - броневик для опасных участков фронта

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«Выстрел» - броневик для опасных участков фронта
Два бронеавтомобиля попали в кадр в зоне проведения специальной военной операции. На них нанесен соответствующий местности камуфляж и буква Z. Эта техника активно используется для активной переброски бойцов с одного участка фронта на другой.

Благодаря своей броне «Выстрелам» при транспортировке солдат не нужно заезжать глубоко в тыл. Они могут ехать кратчайшим путем — даже под обстрелом противника.

Бронеавтомобили перевозят до 10 человек — двух членов экипажа и до восьми десантников. Уровень брони таков, что останавливает пули, выпущенные из пулемета калибра 12,7 мм с близкого расстояния. Есть и защита днища от мин.

Одиннадцатитонный броневик оснащен 11-литровым дизелем V8 мощностью 209 л.с. и 667 Нм. Автомобиль получился легким и маневренным, способным преодолевать серьезное бездорожье, а также передвигаться со скоростью до 90 км/ч. Запаса топлива в баках «Выстрелу» хватает на 1100 км.

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