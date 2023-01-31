«Выстрел» - броневик для опасных участков фронта

Бронеавтомобиль КАМАЗ-43269 «Выстрел» — надежная и проверенная техника. До начала СВО эти машины активно применялись в Сирии. В частности, участвовали в столкновениях с бандформированиями международных террористов.
Сегодня «Выстрелы» продолжают заниматься тем же. В СВО же они участвуют с самого начала операции по защите российских территорий.
Благодаря своей броне «Выстрелам» при транспортировке солдат не нужно заезжать глубоко в тыл. Они могут ехать кратчайшим путем — даже под обстрелом противника.
Бронеавтомобили перевозят до 10 человек — двух членов экипажа и до восьми десантников. Уровень брони таков, что останавливает пули, выпущенные из пулемета калибра 12,7 мм с близкого расстояния. Есть и защита днища от мин.
Одиннадцатитонный броневик оснащен 11-литровым дизелем V8 мощностью 209 л.с. и 667 Нм. Автомобиль получился легким и маневренным, способным преодолевать серьезное бездорожье, а также передвигаться со скоростью до 90 км/ч. Запаса топлива в баках «Выстрелу» хватает на 1100 км.
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Фото: Telegram—канал «Уголок Ситха», ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов