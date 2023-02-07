Дилеры начали продажи электрических Москвичей

В пресс-службе автосалона «Рольф» рассказали, что электрокар Москвич здесь продают, интерес к новинке повышенный, потенциальные покупатели активно изучают машины и просят провести пробную поездку.
На сайте дилера электрокары предлагают по цене от 3,2 до 3,5 млн рублей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Также Москвичи предлагают в «Авилоне» (от 3,5 млн рублей) и ДЦ «Кунцево» (от 3,5 млн рублей).
Электрический кроссовер Москвич 3е выпускают на заводе в Москве, как и его бензиновую версию.
В феврале сеть марки Москвич будет насчитывать 52 дилерских центра в 23 городах РФ.
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Источник: ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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