Дилеры начали продажи электрических Москвичей — журнал За рулем

Дилеры начали продажи электрических Москвичей

В некоторых автосалонах уже стоят «живые» автомобили, и покупатели могут совершить пробную поездку.

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В пресс-службе автосалона «Рольф» рассказали, что электрокар Москвич здесь продают, интерес к новинке повышенный, потенциальные покупатели активно изучают машины и просят провести пробную поездку.

На сайте дилера электрокары предлагают по цене от 3,2 до 3,5 млн рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также Москвичи предлагают в «Авилоне» (от 3,5 млн рублей) и ДЦ «Кунцево» (от 3,5 млн рублей).

Электрический кроссовер Москвич 3е выпускают на заводе в Москве, как и его бензиновую версию.

В феврале сеть марки Москвич будет насчитывать 52 дилерских центра в 23 городах РФ.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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