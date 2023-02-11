«Утопленника» Audi оживили с помощью просроченного риса — журнал За рулем

«Утопленника» Audi оживили с помощью просроченного риса

Больше похоже на бабушкины сказки, но блогерам удалось это сделать, о чем они рассказали в серии видео.

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Блогер Рич Ребилдс недавно приобрел Audi e-Tron, поврежденный ураганом, и пытается восстановить его до рабочего состояния.

Новый автомобиль, который изначально стоил 110 000 долларов, в итоге продавали за 56 000 долларов с признаками ущерба от наводнения — соленая вода знатно повредила электрику.

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Для начала блогер и его команда решили хорошенько высушить автомобиль, причем использовать для этого силикагель было слишком дорого. Решено было применить купленный по дешевке просроченный рис.

Машину поместили в гигантский короб, и засыпали 2 тоннами просроченного риса. Чтобы он не стал заодно поглощать воду и из атмосферы, Audi завернули в брезент и оставили так на несколько дней. Потом пылесосом собрали рис.

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В итоге машина не только завелась, но и смогла немного проехать, хотя на приборной панели по-прежнему отображались практически все коды неисправностей. До полного восстановления еще далеко, но и это уже прогресс.

Видео: YouTube

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