Где купить кроссовер Volkswagen за 1,6 млн рублей

Конечно же, в Китае — заказав его у российского дилера.

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В Китае начались продажи обновленного кроссовера Volkswagen Tuyue. Автомобиль построен на платформе MQB и продается по цене от 150 000 до 200 000 юаней, или от 1,56 млн до 2,1 млн рублей.

Автомобиль оснащен большими фарами и воздухозаборниками, имеет защиту в виде неокрашенного пластика по периметру кузова, рейлинги на крыше и спойлер над дверью багажника.

Также новый автомобиль можно будет заказать в стайлинг-версии Moon Black.

По своим габаритам кроссовер сопоставим с Тигуаном. Его длина составляет 4458 мм, ширина — 1841, а высота — 1632 мм. Колесная база достигает 2680 мм, что говорит о просторном салоне.

В салоне установлена цифровая панель приборов и многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами. Также есть 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Сам салон может трансформироваться на манер салонов минивэнов.

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Кроссовер получил новый турбированный двигатель 1.5Т мощностью 160 л.с. и 250 Нм. В компании заявляют, что он «переваривает» 92-й бензин, но от себя отметим, что лить в бак все же лучше АИ-95.

Также можно выбрать версию с мотором 2.0Т мощностью 186 л.с. и 320 Нм. Оба двигателя агрегатируются 7-ступенчатым роботом.

В России, будучи ввезенным по схеме параллельного импорта, Volkswagen Tuyue будет стоить в полтора раза дороже — примерно от 2,3 млн до 3,1 млн рублей.

Фото: Autohome.com.cn