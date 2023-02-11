Приложение предупредило о ДТП за секунду до столкновения

Невероятно, но, судя по видео, это так.

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Waze — это очень популярное в Америке автомобильное приложение, и, как показано в этом видео, оно способно предупредить об аварии до того, как та произойдет.

На видео белый пикап подъезжает к грузовику FedEx прямо перед камерой. Водитель пикапа (едет впереди) держит включенным сигнал поворота и хочет перестроиться в среднюю полосу.

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Спустя несколько мгновений можно услышать, как Waze предупреждает владельца видеорегистратора, что «впереди будет авария», и действительно через секунду пикап врезается в заднюю часть грузовика FedEx.

Водитель пикапа решил не останавливаться, он просто перестраивается в левый ряд и уезжает.

Неужели автонавигатор Waze действительно предсказал эту аварию? Да нет, конечно! Оказалось, что чуть дальше по дороге произошла еще одна авария, на которую и обратил внимание Waze. И это просто совпадение, что предупреждение о ней пришло почти в тот же момент, когда произошла новая авария.

Энергетик оставили на морозе — и вот вам результат!

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Видео: YouTube

Фото: Depositphotos





