Mazda озвучила цены на новый кроссовер

Рядный шестицилиндровый мотор, полный привод с подключаемыми передними колесами, уникальный дизайн и комфортный салон. Так сколько это стоит?

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На прошлой неделе Mazda представила новый CX—90, и теперь пришло время назвать стоимость кроссовера.

Автомобиль имеет богатое оснащение даже в базе. Это и системы помощи водителю, и электропривод двери багажника, и премиальная аудиосистема, электроприводы и так далее.

Mazda CX—90 3.3 Turbo Select имеет 3,3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и технологией мягкого гибрида. Мощность составляет 284 л.с. и 450 Нм.

Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, передавая крутящий момент на все колеса автомобиля. Расход бензина в городе составляет всего 9,8 л на 100 км, 8,4 л — на трассе и 9,4 литра в смешанном режиме.

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Стоит такая Mazda CX—90 в США от 39 595 долларов (примерно 2,84 млн рублей).

Двигатель имеет и другой вариант мощности — 340 л.с. С ним кроссовер стоит от 51 750 долларов или 3,7 млн рублей.

Есть и версия с подключаемым гибридом. В составе силовой установки — 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, электромотор и аккумуляторная батарея емкостью 17,8 кВтч. Мощность гибрида — 327 л.с. и 500 Нм, а цена — от 47 445 долларов или 3,4 млн рублей.

Люди стали «сбрасывать» свои премиальные машины — количество объявлений о продаже некогда дорогих автомобилей на вторичке выросло в январе более чем в полтора раза.

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Фото: Mazda