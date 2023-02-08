Люди стали «сбрасывать» свои премиальные машины — журнал За рулем

Люди стали «сбрасывать» свои премиальные машины

Количество объявлений о продаже некогда дорогих автомобилей на вторичке выросло в январе более чем в полтора раза.

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Владельцам больше не нужны их BMW, MercedesBenz и Audi, они готовы избавиться от некогда любимого Lexus или Porsche, продают Infiniti и Land Rover.

Все это когда-то покупалось за большие деньги, которые платились за комфорт, мощность и роскошь. А теперь разыскиваются люди, готовые забрать все это за ту или иную сумму денег. Торг возможен.

В январе 2023 года количество объявлений о продаже автомобилей премиум-класса с пробегом выросло на Авито Авто на 63%, если сравнивать с январем 2022 года.

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При этом на продажу выставляется далеко не хлам. Наоборот, рост числа объявлений происходит за счет свежих машин в возрасте до 3 лет, не бывавших в ДТП.

Понять такую тенденцию несложно, если вспомнить о дефиците запчастей и комплектующих и о ценах на них. Позволить себе содержать автомобиль премиального класса сегодня могут далеко не все, даже если у них достаточно для этого денег.

Пока нужная запчасть едет в сервис из Европы окольными путями, автомобиль простаивает, а его владелец вынужден пользоваться такси, каршерингом и общественным транспортом. Либо покупать себе подменный автомобиль.

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Большинство владельцев автомобилей классов премиум и люкс привыкли, что их обслуживание не требовало никаких усилий. Более того, владельцы таких машин нанимали водителей и вообще не знали, что такое ТО, ремонт и так далее. А теперь содержание Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Rolls-Royce стало почти невозможным. Во-первых, нельзя обновить ПО, что для некоторых моделей критично. Во-вторых, время ремонта увеличилось, и вместо недели какую-нибудь деталь приходится ждать больше месяца», — пояснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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Фото: Rick Gebhardt / Unsplash

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