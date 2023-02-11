Разоблачен «вредный совет» для тех, кто ездит с пустым баком

Ни в коем случае так не делайте!

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Легенда о том, что после добавления в пустой бак воды можно будет проехать несколько километров до ближайшей заправки, уже очень старая, но все еще жива в памяти некоторых людей.

Авторами совета предполагается, что вода поднимет остатки бензина со дна бака, где их сможет захватить бензонасос.

Не поддавайтесь на это! Бензин вы, конечно, поднимете, но безопасно накачать в систему питания именно его (без воды) в реальных условиях не получится.

Что происходит при добавлении воды в бак и чем это грозит, мы подробно разбирали в «За рулем» № 11 за 2010 год.

Чем удалить воду из бензобака? Проверили 10 осушителей.

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Фото: «За рулем»