Разоблачен «вредный совет» для тех, кто ездит с пустым баком — журнал За рулем

Разоблачен «вредный совет» для тех, кто ездит с пустым баком

Ни в коем случае так не делайте!

Материалы по теме
На АЗС перепутали бензин и дизель? Вот что нужно делать

Легенда о том, что после добавления в пустой бак воды можно будет проехать несколько километров до ближайшей заправки, уже очень старая, но все еще жива в памяти некоторых людей.

Авторами совета предполагается, что вода поднимет остатки бензина со дна бака, где их сможет захватить бензонасос.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Не поддавайтесь на это! Бензин вы, конечно, поднимете, но безопасно накачать в систему питания именно его (без воды) в реальных условиях не получится.

Что происходит при добавлении воды в бак и чем это грозит, мы подробно разбирали в «За рулем» № 11 за 2010 год.

Чем удалить воду из бензобака? Проверили 10 осушителей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: «За рулем»

Наше новое видео
Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров1926
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: