Такого вы не видели: BMW... пикап!

О серийном будущем этой модели рассказал шеф-дизайнер марки.

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Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк не считает сегмент пикапов подходящим для бренда.

Заниматься каким-либо классом стоит всерьез, на долгосрочную перспективу, но сейчас нет уверенности, что пикапы премиум-сегмента будут пользоваться спросом. Тем более, не так давно был пример с неудачей Mercedes-Benz X-класса.

Вместо этого в нынешнем году BMW будет продвигать большой кроссовер XM.

При этом дизайнер видит изменения в пикапах в сторону роскоши и более высокой цены. То есть мнение Адриана ван Хойдонка не стоит рассматривать как категоричный отказ, и в будущем сегмент вполне может быть признан перспективным для баварской марки.

А пока эксперименты периодически продолжаются. Напомним, в 2019 году был сделан концепт пикапа BMW на базе модели X7.

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Источник: bmwblog

Фото: BMW