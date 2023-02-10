Этот комплекс собьет любые ракеты. И английские тоже

Лондон хочет дать Киеву ракеты большей дальности, чем HIMARS, но до целей они не долетят.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» был доработан. При его модернизации учитывался опыт боевого применения в зоне специальной военной операции.

Доработкой занимались специалисты ижевского электромеханического завода «Купол».

В результате была значительно повышена эффективность комплекса. Сегодня он легко перехватывает боеприпасы американских РСЗО HIMARS.

Модернизация была сделана после того, как бойцы собрали все нужные для этого данные. Дело в том, что до начала СВО комплекс не встречался с такими типами целей. Теперь он готов поражать и их.

Комплекс применяет новые ракеты 9М338К, запас которых увеличен с 8 до 16, способен работать в полностью автоматическом режиме, отслеживать до 40 целей, одновременно поражая четыре из них.

Те цели, по которым мы начали работать, с которыми раньше не встречались, не было возможности отработки — это всем известные HIMARS . Мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. <...> Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями», — заявил в эфире ТК «Звезда» заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации «Купола» Илья Рыков.

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ЗРК «Тор» был принят на вооружение в 1986 году и с тех пор прошел три глубоких модернизации, а также ряд обновлений. Работы по совершенствованию комплекса не прекращаются и сегодня, так как у него есть огромный потенциал.

В задачу комплекса входит прикрытие стратегических объектов от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников.

Новый бронекомплекс — идеальный охотник на беспилотников (кроме прочего, его оснастят боевыми лазерами).

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Фото: Минобороны РФ