«Старший брат» Toyota Camry приехал в РФ - объявлена цена

Toyota Avalon более чем на 100 мм длиннее, чем полюбившийся в России седан, и гораздо мощнее — на выбор предложат пару моторов 178 и 209 л.с.

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Грядет российская премьера седана Toyota Avalon — автохолдинг «Ключавто» анонсировал онлайн-показ новой модели 21 февраля. В России Avalon практически неизвестен, но в других странах успел завоевать популярность, замечает пресс-служба холдинга. В нашу страну машины попадают по схеме параллельного импорта, и к настоящему моменту на складах группы компаний скопилось уже более 700 авто. Каждый купленный Avalon будет обеспечен двухлетней гарантией продавца.

В российских автосалонах будут Авалоны с двумя вариантами бензинового мотора: базовый 2.0 мощностью 178 л.с. и более производительный 2.5 с отдачей 209 л.с. У «старшей» версии будут две комплектации: 2.5 L Luxury с вариатором и 2.5 L Exclusive с 8-ступенчатой АКП. Длина кузова Toyota Avalon составляет 4990 мм (на 105 мм больше, чем у Camry), колесная база — 2870 мм (плюс 45 мм к Camry). Отметим, что российские Toyota Camry в последнее время предлагались только 2-литровыми моторами на 150 л.с.

«Toyota Avalon доступна для приобретения в кредит от 3,79 млн руб., а также в рамках программы трейд-ин. Забрать автомобиль покупатель может в любой удобной для него точке продаж Ключавто», — говорят в компании.

Подробнее об условиях приобретения Toyota Avalon, а также обо всех особенностях комплектаций и конструкции модели гостям мероприятия расскажут на онлайн-презентации, которая начнется 21 февраля в 19:30.

А вот еще один интересный японский седан, поставляющийся по параллельному импорту — Nissan Sunny.

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Фото: Ключавто