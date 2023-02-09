На российском авторынке еще одна новинка — седан Nissan Sunny — журнал За рулем

На российском авторынке еще одна новинка — седан Nissan Sunny

Автомобиль привезли из Арабских Эмиратов.

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В России у покупателей появилась возможность приобрести автомобиль, который раньше на отечественном рынке не был представлен. Седан Nissan Sunny 2022 года выпуска оценивается продавцом в 1,73 млн рублей.

Как указано в объявлениях, автомобили привезены из ОАЭ, они не имеют признаков эксплуатации и крашеных элементов.

На российском авторынке еще одна новинка — седан Nissan Sunny

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Nissan Sunny оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 л. мощностью 108 лошадиных сил. Автомобиль предлагается в комплектации с коробкой-автоматом Jatco. Длина автомобиля — 4 495 мм, колесная база — 2 620 мм.

Японский седан идет в комплектации с кондиционером, подогревом передних сидений, электроприводом боковых зеркал, камерой заднего вида с разметкой, мультимедийной системой и другими опциями.

На российском авторынке еще одна новинка — седан Nissan Sunny

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Источник: Российская газета

Фото: Nissan

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