Впрессовывающие тебя в потолок трамплины, очень неудобно стоящий манекен, вода, гигантский бетонный шар, выстреливающие из-за угла банкоматы (!) и множество других интереснейших препятствий.

Современный софт позволяет получить довольно реалистичную картину краш-теста, сымитированную на компьютере. В виде математических моделей можно заложить буквально все параметры: физические свойства материалов, прочность конструкций и характер их деформаций, работу ремней и подушек безопасности...

Но что, если пойти немного дальше и создать математическую модель трассы, которую... очень сложно преодолеть?

При этом попытаться, конечно, стоит. Нас с вами ждет удивительное приключение, полное опасностей и, увы, неизбежных жертв — исключительно в рамках компьютерной игры и в виде разбившихся автомобилей, конечно же. Ах, да, еще не менее сотни раз пострадает один манекен, но такова уж его судьба.

А вот что будет, если разогнать Майбах до скорости 300 км/ч и впечатать в стену.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Видео: Car Pal