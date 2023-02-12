Роковой автомобильный тоннель: шанс выжить — всего 0,2% (видео) — журнал За рулем

Роковой автомобильный тоннель: шанс выжить — всего 0,2% (видео)

Впрессовывающие тебя в потолок трамплины, очень неудобно стоящий манекен, вода, гигантский бетонный шар, выстреливающие из-за угла банкоматы (!) и множество других интереснейших препятствий.

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Настоящий краш-тест или компьютерная симуляция? Попробуйте угадать!

Современный софт позволяет получить довольно реалистичную картину краш-теста, сымитированную на компьютере. В виде математических моделей можно заложить буквально все параметры: физические свойства материалов, прочность конструкций и характер их деформаций, работу ремней и подушек безопасности...

Но что, если пойти немного дальше и создать математическую модель трассы, которую... очень сложно преодолеть?

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При этом попытаться, конечно, стоит. Нас с вами ждет удивительное приключение, полное опасностей и, увы, неизбежных жертв — исключительно в рамках компьютерной игры и в виде разбившихся автомобилей, конечно же. Ах, да, еще не менее сотни раз пострадает один манекен, но такова уж его судьба.

Видео: Car Pal

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