Что будет с Майбахом, если бить его об стену на разных скоростях (10–300 км/ч) — журнал За рулем

Что будет с Майбахом, если бить его об стену на разных скоростях (10–300 км/ч)

Картинка получилась довольно реалистичная... И страшная.

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Компьютерная симуляция краш-тестов применяется уже около двадцати лет — к слову, ее использовал даже АВТОВАЗ при разработке первого поколения Калины. Конечно, полной картины краш-тесты, сымитированные даже с помощью самых мощных и современных компьютеров, не дают. В частности, в нижеприведенном видео, похоже, не учтена работа подушек безопасности. Однако такие видеорендеры наглядно показывают, что в целом представляют собой последствия того или иного столкновения.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мы отыскали для вас целый Youtube-канал, на который выкладываются компьютерные краш-тесты. Майбах — это, пожалуй, один из ярких примеров того, как скорость влияет даже на очень прочную конструкцию. Она действительно продвинутая, но все же для своего времени, а сам автомобиль весьма тяжелый. У всего есть предел. Страшное происходит на 150 км/ч, когда начинают заметно сминаться пороги…

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Видео: YouTube / Blurr

Фото: скриншот видо YouTube

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