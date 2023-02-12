Тест на внимательность: считаем количество нарушителей в кадре!

Тем, кто хочет сыграть в эту игру, лучше сразу промотать заметку до видеоролика, потому что дальше будут спойлеры.

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Даже при не слишком внимательном просмотре этого видео вы почувствуете неладное. И вероятно, сначала не поймете, что же именно вас смущает.

Поставите на паузу, перемотаете назад и... Да, точно, водитель автобуса ведет себя так, как будто он водитель трамвая, и высаживает пассажиров, остановившись в левой полосе! Но поверьте, это только вершина айсберга.

Более внимательный зритель заметит, что в это же самое время в кадре появляется автомобиль, который обгоняет остановившийся автобус. И делает это, разумеется, по встречной полосе!

Дальше — больше: наш старый знакомый автобус на перекрестке поворачивает направо все из того же левого ряда, а встречная ГАЗель, двигаясь по встречной полосе (!), поворачивает налево. Дело, к слову, происходит в Иванове, где, кажется, все забыли ПДД...

Источник: Главная дорога