Тест на внимательность: считаем количество нарушителей в кадре!

Даже при не слишком внимательном просмотре этого видео вы почувствуете неладное. И вероятно, сначала не поймете, что же именно вас смущает.
Поставите на паузу, перемотаете назад и... Да, точно, водитель автобуса ведет себя так, как будто он водитель трамвая, и высаживает пассажиров, остановившись в левой полосе! Но поверьте, это только вершина айсберга.
Более внимательный зритель заметит, что в это же самое время в кадре появляется автомобиль, который обгоняет остановившийся автобус. И делает это, разумеется, по встречной полосе!
Дальше — больше: наш старый знакомый автобус на перекрестке поворачивает направо все из того же левого ряда, а встречная ГАЗель, двигаясь по встречной полосе (!), поворачивает налево. Дело, к слову, происходит в Иванове, где, кажется, все забыли ПДД...
- Кстати, камеры начали штрафовать за проезд на желтый.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Источник: Главная дорога