Многие водители проезжают на желтый сигнал светофора, будучи уверенными, что это вовсе не нарушение ПДД. Юрист объяснил правомерность штрафов за такой маневр.

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Долгое время власти закрывали на это глаза, но в последнее время водителей стали все чаще штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора.

К примеру, комплексы фотовидеофиксации «Стрелка Плюс», установленные и на дорогах Москвы, стали фиксировать проезд на желтый сигнал светофора, говорят юристы. Так, недавно Никулинский районный суд Москвы признал законным штраф на основании материалов с такой камеры.

У многих водителей это вызвало непонимание. Хотя всё в рамках Правил: продолжать движение на «желтый» нельзя, если только это не было вынужденной мерой. Но это придётся доказывать в суде.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

А вот к пункту 6.14 ПДД, который разрешает водителям продолжить движение на желтый, если нет возможности остановиться без экстренного торможения, вопросы есть.

На мой взгляд, именно это послабление привело к тому, что многие водители стали считать желтый сигнал светофора разрешающим. Ведь установить, была у водителя возможность остановиться перед перекрестком не оттормаживаясь в пол или нет, достаточно непросто.

Пока не было камер автоматической фиксации, с учетом небольшого числа сотрудников ДПС на дороге, большинство водителей, проезжающих на запрещающий «желтый», не несли ответственность.

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Но, страшно не это. Здесь главное понять, что проезд на желтый сигнал светофора весьма опасен. В таких случаях увеличивается вероятность столкновения автомобилей на перекрестке.

Поэтому считаю, что та оговорка, что дает возможность проехать на «желтый», должна быть исключена из ПДД.

В этом случае у водителей не будет соблазна проскочить перекресток на «желтый», и не будет вопросов о правомерности наказания на основании данных камер автоматической фиксации правонарушений.

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ПДД РФ, 6. Сигналы светофора и регулировщика

Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов.

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.

Так что не нарушайте ПДД. Останавливайтесь на «желтый».