Предложение: изменить ПДД и разрешить окончание обгона на встречке

Суды сейчас за это наказывают, и Госавтоинспекция в этом их поддерживает.

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Как мы уже писали, юристы предлагают изменить правила дорожного движения. А именно — не наказывать водителей, если они начали обгон там, где это положено, а завершили через сплошную полосу.

Формально, начать обгон по встречке можно, если дальше дорога просматривается. Но завершить его надо именно до того, как на дороге появится сплошная разметка.

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Суд рассматривал дело водителя, который выехал на встречную полосу, чтобы обогнать фуру, но не успел завершить маневр до того, как на дороге возникла сплошная полоса. Согласно Правилам, а также разъяснениям Верховного суда, он совершил грубое нарушение, которое карается либо штрафом в 5 тысяч рублей, либо лишением прав (если нарушение совершено повторно).

«За рулем» спросил у специалиста: если предоставить такое послабление водителю, не начнут ли все гонять по встречке? Не приведет ли это к злоупотреблениям?

Мнение эксперта

Сергей Радько, юрист:

— Думаю, нет — таких ситуаций действительно много. Обгон начинается в разрешенном месте, а к моменту окончания по разным объективным причинам водитель не успевает его завершить. Например, разметка под снегом или знак загородил обгоняемый грузовик.

Источник: «Российская газета»

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС