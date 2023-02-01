Предложение: изменить ПДД и разрешить окончание обгона на встречке

Как мы уже писали, юристы предлагают изменить правила дорожного движения. А именно — не наказывать водителей, если они начали обгон там, где это положено, а завершили через сплошную полосу.
Формально, начать обгон по встречке можно, если дальше дорога просматривается. Но завершить его надо именно до того, как на дороге появится сплошная разметка.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Суд рассматривал дело водителя, который выехал на встречную полосу, чтобы обогнать фуру, но не успел завершить маневр до того, как на дороге возникла сплошная полоса. Согласно Правилам, а также разъяснениям Верховного суда, он совершил грубое нарушение, которое карается либо штрафом в 5 тысяч рублей, либо лишением прав (если нарушение совершено повторно).
«За рулем» спросил у специалиста: если предоставить такое послабление водителю, не начнут ли все гонять по встречке? Не приведет ли это к злоупотреблениям?
Мнение эксперта
Сергей Радько, юрист:
— Думаю, нет — таких ситуаций действительно много. Обгон начинается в разрешенном месте, а к моменту окончания по разным объективным причинам водитель не успевает его завершить. Например, разметка под снегом или знак загородил обгоняемый грузовик.
Источник: «Российская газета»
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.