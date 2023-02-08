Суды стали чаще наказывать за проезд на желтый

Желтый сигнал относится к запрещающим, если только не удастся доказать, что проезд в этом случае был вынужденной мерой.

Материалы по теме Водитель нашел способ доказать, что не пользовался телефоном за рулем

Проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом 1000 руб. по ч. 1 ст. 12.12 КоАП, за повторное нарушение положен штраф 5000 руб. либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Оспорить постановление можно, если удастся доказать в суде, что проезд на желтый был вынужденной мерой, то есть не было возможности остановить машину без экстренного торможения. Сделать это непросто, отмечают юристы.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Изучив видеозапись одного из нарушений, судья пришел к выводу, что у водителя была возможность остановиться не прибегая к экстренному торможению. Машин сзади него не было.

Штрафуют за такое нарушение обычно сотрудники ГИБДД. Хотя дорожные камеры также можно настроить на такое нарушение, действующий ГОСТ на фотовидеокомплексы относит к запрещающим сигналам только красный свет.

Однако комплексы фотовидеофиксации «Стрелка Плюс», установленные и на дорогах Москвы, стали фиксировать проезд на желтый сигнал светофора, говорят юристы. Так, недавно Никулинский районный суд Москвы признал законным штраф на основании материалов с такой камеры.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Право.ру

АГН «Москва»