Суды стали чаще наказывать за проезд на желтый

Проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом 1000 руб. по ч. 1 ст. 12.12 КоАП, за повторное нарушение положен штраф 5000 руб. либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Оспорить постановление можно, если удастся доказать в суде, что проезд на желтый был вынужденной мерой, то есть не было возможности остановить машину без экстренного торможения. Сделать это непросто, отмечают юристы.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Изучив видеозапись одного из нарушений, судья пришел к выводу, что у водителя была возможность остановиться не прибегая к экстренному торможению. Машин сзади него не было.
Штрафуют за такое нарушение обычно сотрудники ГИБДД. Хотя дорожные камеры также можно настроить на такое нарушение, действующий ГОСТ на фотовидеокомплексы относит к запрещающим сигналам только красный свет.
Однако комплексы фотовидеофиксации «Стрелка Плюс», установленные и на дорогах Москвы, стали фиксировать проезд на желтый сигнал светофора, говорят юристы. Так, недавно Никулинский районный суд Москвы признал законным штраф на основании материалов с такой камеры.
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Источник: Право.ру
АГН «Москва»
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