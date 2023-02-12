Возможно, самое быстрое наказание: смотрите, машина превращается в «недвижимость»

Историй на тему «мгновенная карма» предостаточно, но тут мы действительно имеем дело с очень быстрым «штрафом» за нарушение ПДД.

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Иногда владельцы крупных внедорожник ведут себя самоуверенно, но тут важно помнить, перед кем именно ты выставляешь себя подобным образом.

Можно сказать, что анекдот про водителя КАМАЗа и его «у меня не проскочишь» получил новое воплощение.

Взгляните: владелец Jeep выезжает с прилегающей территории на дорогу, явно не собираясь уступать дорогу, да еще готовясь пересечь двойную сплошную.

На свою беду, он помешал бетономешалке, под завязку загруженной свежим раствором. Поэтому мы можем наблюдать, как симпатичный внедорожник очень быстро превращается в «недвижимость» в виде бетонного изваяния.

В комментариях спорят: реально ли успеть доехать до мойки и возьмутся ли там за такую работу?...

Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ