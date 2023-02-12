Возможно, самое быстрое наказание: смотрите, машина превращается в «недвижимость» — журнал За рулем

Возможно, самое быстрое наказание: смотрите, машина превращается в «недвижимость»

Историй на тему «мгновенная карма» предостаточно, но тут мы действительно имеем дело с очень быстрым «штрафом» за нарушение ПДД.

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Иногда владельцы крупных внедорожник ведут себя самоуверенно, но тут важно помнить, перед кем именно ты выставляешь себя подобным образом.

Можно сказать, что анекдот про водителя КАМАЗа и его «у меня не проскочишь» получил новое воплощение.

Взгляните: владелец Jeep выезжает с прилегающей территории на дорогу, явно не собираясь уступать дорогу, да еще готовясь пересечь двойную сплошную.

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На свою беду, он помешал бетономешалке, под завязку загруженной свежим раствором. Поэтому мы можем наблюдать, как симпатичный внедорожник очень быстро превращается в «недвижимость» в виде бетонного изваяния.

В комментариях спорят: реально ли успеть доехать до мойки и возьмутся ли там за такую работу?...

Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

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