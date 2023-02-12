Фото в соцсетях выдало должника приставам

До этого ему удавалось успешно скрываться.

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В Астраханской области мужчина задолжал банку за автомобиль 430 тысяч рублей. Поначалу должник платил кредит исправно, но потом перестал это делать. По месту регистрации не проживал.

Информация об этом поступила судебным приставам. Сотрудник обнаружил аккаунт неплательщика в одной из соцсетей и стал следить за публикациями.

Через некоторое время в профиле появилась фотография с той самой машиной, причем снимок был с отмеченной геолокацией. Приставы немедленно выдвинулись на место, где было сделано фото, и застали там должника.

На машину был составлен акт описи и ареста, затем она была передана на хранение в банк.

Если в ближайшее время мужчина не начнет гасить долг, автомобиль уйдет на реализацию.

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Источник: УФССП России по Астраханской области

Фото: Единый транспортный портал Москвы