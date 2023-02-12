Когда вырос из Лего: умелец смастерил модель ЗИЛ-130 — журнал За рулем

Когда вырос из Лего: умелец смастерил модель ЗИЛ-130

Конструктор при постройке все-таки использовался, но другой, металлический.

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Многим нравится собирать что-то из деталек конструктора. Для кого-то любимым является пластиковый Лего и его аналоги, а для кого-то металлический, с винтами и гайками.

Пользователю сайта Пикабу и такого конструктора показалось мало. Поэтому при изготовлении своей модели ЗИЛ-130 ТСВ-6 он дополнил его проволокой, резиной и картоном.

Когда вырос из Лего: умелец смастерил модель ЗИЛ-130

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Но и это не все. Некоторые детали конструктора были «модернизированы» (согнуты), чтобы придать более реалистичную форму, а затем все этоеще и покрашено. Получилось очень даже узнаваемо — ЗИЛ явно ни с чем не перепутаешь.

Когда вырос из Лего: умелец смастерил модель ЗИЛ-130

В комментариях под постом автор порадовался большому количеству «плюсов» и пообещал делать больше моделей советской техники.

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Источник: Pikabu

Фото: Pikabu

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