Когда вырос из Лего: умелец смастерил модель ЗИЛ-130

Конструктор при постройке все-таки использовался, но другой, металлический.

Материалы по теме Toyota из пластилина: мельчайшие детали и невероятная красота

Многим нравится собирать что-то из деталек конструктора. Для кого-то любимым является пластиковый Лего и его аналоги, а для кого-то металлический, с винтами и гайками.

Пользователю сайта Пикабу и такого конструктора показалось мало. Поэтому при изготовлении своей модели ЗИЛ-130 ТСВ-6 он дополнил его проволокой, резиной и картоном.

Но и это не все. Некоторые детали конструктора были «модернизированы» (согнуты), чтобы придать более реалистичную форму, а затем все этоеще и покрашено. Получилось очень даже узнаваемо — ЗИЛ явно ни с чем не перепутаешь.

В комментариях под постом автор порадовался большому количеству «плюсов» и пообещал делать больше моделей советской техники.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Pikabu

Фото: Pikabu