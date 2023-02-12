В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой

Минивэн Trans Sport состоял в гараже Управления делами Президента РФ.

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На сайте объявлений появился Pontiac Trans Sport 1996 года с пробегом 208 000 километров за 360 тысяч рублей.

Для столь необычной машины не так уж и дорого, ведь автомобиль состоял в гараже Управления делами Президента РФ, а точнее был на балансе правительственного санатория «Десна».

Продавец утверждает, что машина обслуживалась «соответственно», а в качестве скорой помощи не использовалась. ПТС определяет ее как легковой минивэн, да и салон пассажирский.

Состояние автомобиля достойное: при возрасте более четверти века можно найти лишь незначительные сколы и поверхностную ржавчину. Салон и вовсе как новый.

На момент продажи у машины присутствует цветографическая схема медицинского транспорта и специальные световые сигналы. Но поставить машину на учет со всем этим добром вряд ли получится.

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Источник: Motor.ru

Фото: Avito