В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой — журнал За рулем

В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой

Минивэн Trans Sport состоял в гараже Управления делами Президента РФ.

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На сайте объявлений появился Pontiac Trans Sport 1996 года с пробегом 208 000 километров за 360 тысяч рублей.

Для столь необычной машины не так уж и дорого, ведь автомобиль состоял в гараже Управления делами Президента РФ, а точнее был на балансе правительственного санатория «Десна».

В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой

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Продавец утверждает, что машина обслуживалась «соответственно», а в качестве скорой помощи не использовалась. ПТС определяет ее как легковой минивэн, да и салон пассажирский.

В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой

В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой

Состояние автомобиля достойное: при возрасте более четверти века можно найти лишь незначительные сколы и поверхностную ржавчину. Салон и вовсе как новый.

На момент продажи у машины присутствует цветографическая схема медицинского транспорта и специальные световые сигналы. Но поставить машину на учет со всем этим добром вряд ли получится.

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Источник: Motor.ru

Фото: Avito

В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой

Минивэн Trans Sport состоял в гараже Управления делами Президента РФ.

В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой — фото 1390053В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой — фото 1390052В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой — фото 1390050В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой
В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой

Минивэн Trans Sport состоял в гараже Управления делами Президента РФ.

В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой — фото 1390053В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой — фото 1390052В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой — фото 1390050В продаже появился «президентский» Pontiac с мигалкой
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