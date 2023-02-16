Что важно знать?
1. Эректильная дисфункция ≠ импотенция
Термин «импотенция», во-первых, негативно окрашен, а во-вторых, смущает. Кроме того, импотенция, в отличие от эректильной дисфункции, может сопровождаться снижением полового влечения и способности достигать оргазма и эякуляции.
2. Риск развития повышается с возрастом
Впрочем, не столько по причине естественного старения (снижения скорости кровотока и уровня тестостерона), сколько вследствие серьезных сопутствующих заболеваний (около 80% случаев).
3. Причиной может быть стресс
Так называемая психогенная эректильная дисфункция встречается у молодых мужчин. Она может быть вызвана нервным перенапряжением на работе или проблемами в семье/отношениях.
VITime® Expert Men’s Force — на страже мужского здоровья.
VITime® Expert Men’s Force — это сбалансированное сочетание полезных нутриентов в 3 капсулах.
Первые две капсулы содержат «мужские» минералы, растительные экстракты (женьшеня, пажитника, перуанской маки и эпимедиума) и витамин Е. Двойная дозировка этих веществ прекрасно усвоится как раз ко второй половине дня.
Третья капсула — источник 5-HTP и витаминов группы B. Антистресс-нутриенты помогут справиться с нервным напряжением, нередко становящимся причиной нарушений эрекции.
Вместе они обеспечат:
- поддержку здоровья простаты и уровня естественного тестостерона;
- баланс гормонов и усиление эрекции, яркость сексуальных ощущений;
- устойчивость к стрессам, улучшение выносливости;
- защиту от преждевременного старения, токсинов, плохой экологии;
- высокий уровень энергии и укрепление иммунитета.
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ.
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