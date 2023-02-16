VITime® Expert Men’s Force — поддержка при эректильной дисфункции — журнал За рулем

VITime® Expert Men’s Force — поддержка при эректильной дисфункции

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Эректильная дисфункция — это постоянная или временная неспособность достичь или сохранить эрекцию, достаточную для совершения полового акта.

Что важно знать?

1. Эректильная дисфункция ≠ импотенция

Термин «импотенция», во-первых, негативно окрашен, а во-вторых, смущает. Кроме того, импотенция, в отличие от эректильной дисфункции, может сопровождаться снижением полового влечения и способности достигать оргазма и эякуляции.


2.  Риск развития повышается с возрастом

Впрочем, не столько по причине естественного старения (снижения скорости кровотока и уровня тестостерона), сколько вследствие серьезных сопутствующих заболеваний (около 80% случаев).


3. Причиной может быть стресс

Так называемая психогенная эректильная дисфункция встречается у молодых мужчин. Она может быть вызвана нервным перенапряжением на работе или проблемами в семье/отношениях.

VITime® Expert Mens Force — на страже мужского здоровья.

VITime® Expert Mens Force — это сбалансированное сочетание полезных нутриентов в 3 капсулах.

Первые две капсулы содержат «мужские» минералы, растительные экстракты (женьшеня, пажитника, перуанской маки и эпимедиума) и витамин Е. Двойная дозировка этих веществ прекрасно усвоится как раз ко второй половине дня.

Третья капсула — источник 5-HTP и витаминов группы B. Антистресс-нутриенты помогут справиться с нервным напряжением, нередко становящимся причиной нарушений эрекции.

Вместе они обеспечат:

  • поддержку здоровья простаты и уровня естественного тестостерона;
  • баланс гормонов и усиление эрекции, яркость сексуальных ощущений;
  • устойчивость к стрессам, улучшение выносливости;
  • защиту от преждевременного старения, токсинов, плохой экологии;
  • высокий уровень энергии и укрепление иммунитета.

Долгосрочная поддержка потенции — эффективнее разовой. Принимайте VITime®Expert Men’s Force для комплексной защиты мужского здоровья.

VITime® Expert Men’s Force — поддержка при эректильной дисфункции

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ.

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