1. Эректильная дисфункция ≠ импотенция

Термин «импотенция», во-первых, негативно окрашен, а во-вторых, смущает. Кроме того, импотенция, в отличие от эректильной дисфункции, может сопровождаться снижением полового влечения и способности достигать оргазма и эякуляции.





2. Риск развития повышается с возрастом

Впрочем, не столько по причине естественного старения (снижения скорости кровотока и уровня тестостерона), сколько вследствие серьезных сопутствующих заболеваний (около 80% случаев).





3. Причиной может быть стресс

Так называемая психогенная эректильная дисфункция встречается у молодых мужчин. Она может быть вызвана нервным перенапряжением на работе или проблемами в семье/отношениях.