Детали для китайских машин начнут делать в России

Китайские кроссоверы Haval вскоре получат российские запчасти, о чем рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
Он сообщил, что московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» и тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заключили соглашение о производстве кузовных деталей для моделей Haval F7 и Haval Jolion.
По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от 5 до 6,5 млн деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50 процентов уже в 2023 году», — сказал Ефимов.
Как отметил генеральный директор компании «Альфа Автоматив Техноложиз» Зоригто Саханов, производство кузовных деталей в России поможет продвижению Haval на российском рынке и в соседних странах.
Локализация проекта по сборке кроссоверов Haval F7 и Haval Jolion является стратегическим шагом в продвижении продукции «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» на рынках России и граничащих с ней стран», — рассказал сайту «Экономика Москвы» Саханов.
Но заказы Haval загрузят завод «Альфа Автоматив Техноложиз» не полностью, а только наполовину.
Мощности предприятия, появившегося в декабре 2022 года, позволяют выпускать до 12 млн экземпляров кузовных деталей в год.
Наверняка предприятие подыскивает себе и других партнеров, чтобы полностью загрузить свои мощности.
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Фото: Haval