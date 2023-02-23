Что делать, если сигналят сзади: важные советы

Таких водителей, которым никогда не сигналили, не бывает. Просто следует понимать, кто и зачем это делает.

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Бывает, что люди сигналят вам действительно из добрых побуждений.

Среди уважительных причин эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин перечислил следующие:

с вашей машиной что-то произошло, и вам пытаются об этом сообщить

вы только что потеряли прицеп, но еще не осознали этого

с вами хотят познакомиться или сзади едет ваш знакомый, который пытается обратить на себя внимание

вы немножко «заснули» на светофоре.

Если же вам сигналят автохамы, которых раздражает всё на свете, то действовать следует по ситуации, единого рецепта нет.

Советы типа «да пусть обгудится — я еще и специально на тормоз нажму» на практике могут привести к печальным последствиям. Мало кому хочется попасть в дорожную разборку с мордобоем.

Из действенного на все случаи жизни — принцип ДДД (дай дорогу дураку, если кто-то не в курсе) еще никто не отменял. С «терминаторами» договориться нельзя — если, конечно, вы не Вольф Мессинг.

Среди других советов актуальны следующие: старайтесь не занимать левый ряд, даже если двигаетесь с максимально допустимой скоростью. Всегда найдется тот, кто убежден, что нужно ехать быстрее. Никогда не пытайтесь устраивать с такими состязания типа «кто кого». И не сигнальте сами без крайней необходимости.

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Кстати, ПДД разрешают «гудеть» только в двух случаях (п. 19.10):

для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;

для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов; в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Подробнее о типажах, которые сигналят, когда им вздумается, читайте здесь.

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