Что делать, если сигналят сзади: важные советы

Бывает, что люди сигналят вам действительно из добрых побуждений.
Среди уважительных причин эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин перечислил следующие:
- с вашей машиной что-то произошло, и вам пытаются об этом сообщить
- вы только что потеряли прицеп, но еще не осознали этого
- с вами хотят познакомиться или сзади едет ваш знакомый, который пытается обратить на себя внимание
- вы немножко «заснули» на светофоре.
Если же вам сигналят автохамы, которых раздражает всё на свете, то действовать следует по ситуации, единого рецепта нет.
Советы типа «да пусть обгудится — я еще и специально на тормоз нажму» на практике могут привести к печальным последствиям. Мало кому хочется попасть в дорожную разборку с мордобоем.
Из действенного на все случаи жизни — принцип ДДД (дай дорогу дураку, если кто-то не в курсе) еще никто не отменял. С «терминаторами» договориться нельзя — если, конечно, вы не Вольф Мессинг.
Среди других советов актуальны следующие: старайтесь не занимать левый ряд, даже если двигаетесь с максимально допустимой скоростью. Всегда найдется тот, кто убежден, что нужно ехать быстрее. Никогда не пытайтесь устраивать с такими состязания типа «кто кого». И не сигнальте сами без крайней необходимости.
Справка
Кстати, ПДД разрешают «гудеть» только в двух случаях (п. 19.10):
- для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
- в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Подробнее о типажах, которые сигналят, когда им вздумается, читайте здесь.
- Как можно умерить аппетит своего автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
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