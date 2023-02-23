Что делать, если сигналят сзади: важные советы — журнал За рулем

Что делать, если сигналят сзади: важные советы

Таких водителей, которым никогда не сигналили, не бывает. Просто следует понимать, кто и зачем это делает.

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Бывает, что люди сигналят вам действительно из добрых побуждений.

Среди уважительных причин эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин перечислил следующие:

  • с вашей машиной что-то произошло, и вам пытаются об этом сообщить
  • вы только что потеряли прицеп, но еще не осознали этого
  • с вами хотят познакомиться или сзади едет ваш знакомый, который пытается обратить на себя внимание
  • вы немножко «заснули» на светофоре.

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Если же вам сигналят автохамы, которых раздражает всё на свете, то действовать следует по ситуации, единого рецепта нет.

Советы типа «да пусть обгудится — я еще и специально на тормоз нажму» на практике могут привести к печальным последствиям. Мало кому хочется попасть в дорожную разборку с мордобоем.

Из действенного на все случаи жизни — принцип ДДД (дай дорогу дураку, если кто-то не в курсе) еще никто не отменял. С «терминаторами» договориться нельзя — если, конечно, вы не Вольф Мессинг.

Среди других советов актуальны следующие: старайтесь не занимать левый ряд, даже если двигаетесь с максимально допустимой скоростью. Всегда найдется тот, кто убежден, что нужно ехать быстрее. Никогда не пытайтесь устраивать с такими состязания типа «кто кого». И не сигнальте сами без крайней необходимости.

Справка

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    Кстати, ПДД разрешают «гудеть» только в двух случаях (п. 19.10):

    • для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
    • в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

    Подробнее о типажах, которые сигналят, когда им вздумается, читайте здесь.

    Фото: Depositphotos

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