Эксперт рассказал, как можно умерить аппетит автомобиля

Большинство водителей искренне не понимают, как можно двигаться на машине плавно, без кикдаунов и торможений «в дым». А ведь основная энергия автомобиля тратится как раз для придания массе ускорения, напоминает наш эксперт Михаил Колодочкин.
И при спокойном стиле езды расход топлива на одном и том же автомобиле в схожих условиях может отличаться на десятки и даже сотни процентов. Это основное, есть еще и другие способы экономии, не такие эффективные, но тоже «рубль в копилочку».
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Как сэкономить на бензине
- Лучше заправлять топливо с улучшенными моющими свойствами.
- «Поиграть» со свечами зажигания.
- Не ездить с загрязненными фильтрами.
- Чуть поднять давление в шинах, если основная езда — по асфальту.
- Не ездить без необходимости с багажником на крыше и прочими «ухудшателями» аэродинамики (а также не возить с собой ненужное барахло).
Есть еще одна «общечеловеческая» тема — пробки. Выстраивайте маршруты так, чтобы не торчать в них постоянно. Ведь расход топлива на автомобиле, работающем на одном месте, равен бесконечности.
Подробнее о способах экономии читайте в материале: «Как сократить расход — только действенные способы».
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Фото: depositphotos.com
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