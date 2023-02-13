Эксперт рассказал, как можно умерить аппетит автомобиля — журнал За рулем

Эксперт рассказал, как можно умерить аппетит автомобиля

Самое мощное и эффективное средство для снижения прожорливости машины — смена стиля езды. Но не только.

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Большинство водителей искренне не понимают, как можно двигаться на машине плавно, без кикдаунов и торможений «в дым». А ведь основная энергия автомобиля тратится как раз для придания массе ускорения, напоминает наш эксперт Михаил Колодочкин.

И при спокойном стиле езды расход топлива на одном и том же автомобиле в схожих условиях может отличаться на десятки и даже сотни процентов. Это основное, есть еще и другие способы экономии, не такие эффективные, но тоже «рубль в копилочку».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как сэкономить на бензине

  • Лучше заправлять топливо с улучшенными моющими свойствами.
  • «Поиграть» со свечами зажигания.
  • Не ездить с загрязненными фильтрами.
  • Чуть поднять давление в шинах, если основная езда — по асфальту.
  • Не ездить без необходимости с багажником на крыше и прочими «ухудшателями» аэродинамики (а также не возить с собой ненужное барахло).

Есть еще одна «общечеловеческая» тема — пробки. Выстраивайте маршруты так, чтобы не торчать в них постоянно. Ведь расход топлива на автомобиле, работающем на одном месте, равен бесконечности.

Подробнее о способах экономии читайте в материале: «Как сократить расход — только действенные способы».

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Фото: depositphotos.com

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