Названы самые популярные в России цвета кузова

По итогам прошлого года самым популярным цветом у россиян, купивших авто с пробегом, стал белый. На его долю пришлось 21,8%, показал анализ статистики продаж, проведенный Авито Авто.
Доля черных авто составила 19,4%, серый и серебряный занимают 14,8% и 24% соответственно.
Доли остальных наиболее распространенных цветов распределились следующим образом:
- Синий — 9,3%
- Зеленый — 5,7%
- Красный — 5,4%
- Коричневый — 3,1%
- Бежевый — 2,6%
- Голубой — 1,7%
Самыми редкими цветами стали золотой — 1,1%, фиолетовый — 0,9%, желтый — 0,7%, оранжевый — 0,5%, пурпурный — 0,1% и розовый — 0,04%.
Цвет кузова — не основной, но все-таки важный фактор, который учитывают покупатели при выборе автомобиля. Автомобили популярных цветов более ликвидны на рынке, их потом легче перепродать.
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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС