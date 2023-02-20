Названы самые популярные в России цвета кузова

Более половины машин в 2022 году россияне покупали в четырех наиболее распространенных цветах.

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По итогам прошлого года самым популярным цветом у россиян, купивших авто с пробегом, стал белый. На его долю пришлось 21,8%, показал анализ статистики продаж, проведенный Авито Авто.

Доля черных авто составила 19,4%, серый и серебряный занимают 14,8% и 24% соответственно.

Доли остальных наиболее распространенных цветов распределились следующим образом:

Синий — 9,3%

Зеленый — 5,7%

Красный — 5,4%

Коричневый — 3,1%

Бежевый — 2,6%

Голубой — 1,7%

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Самыми редкими цветами стали золотой — 1,1%, фиолетовый — 0,9%, желтый — 0,7%, оранжевый — 0,5%, пурпурный — 0,1% и розовый — 0,04%.

Цвет кузова — не основной, но все-таки важный фактор, который учитывают покупатели при выборе автомобиля. Автомобили популярных цветов более ликвидны на рынке, их потом легче перепродать.

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС