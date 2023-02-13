Импорт-2023: вместо новых «японок» в Россию повезли машины с пробегом

Завозить их стали на треть больше, чем в 2021-м, но спросом пользуются не все модели.

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В 2022 году поставки в Россию автомобилей с пробегом из Японии выросли на 32% (до 213,5 тыс. шт.), сообщил официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

Именно поставки подержанных автомобилей явились основой японского экспорта в РФ в прошлом году, объем которого из-за торговых санкций в целом сократился почти на 30%. Это в какой-то мере компенсировало потери от прекращения поставок новых японских автомобилей и их сборки на предприятиях японских компаний внутри России.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Самые востребованные модели — внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser. Специалист считает, что возросший интерес россиян связан с неплохим техническим состоянием таких машин (в целом) и малым пробегом, а также хорошей работой порта Владивостока и падением курса иены по отношению к доллару и евро.

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Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС