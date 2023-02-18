Инспектор запрещает снимать его на телефон: законны ли его требования? — журнал За рулем

Инспектор запрещает снимать его на телефон: законны ли его требования?

В законе «О полиции» все это четко прописано.

Материалы по теме
ПДД с 1 марта: новая разметка и другие изменения

Нередко случаются ситуации, когда при остановке инспектором ДПС автомобиля его водитель начинает снимать видео на телефон. Сотруднику ГИБДД такое пристальное внимание к своей персоне не очень нравится, особенно когда между ним и автовладельцем происходят какие-либо разногласия.

Но водитель абсолютно прав: снимать на видео можно! В ст. 8 Федерального закона «О полиции» указано, что действия сотрудников правоохранительных органов открыты настолько, насколько это соответствует требованиям закона и не нарушает права и законные интересы граждан.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Право участников дорожного движения осуществлять фото- и видеосъемку подтвердили и в Министерстве внутренних дел. В письме МВД России от 7 ноября 2017 года № 3/177715853778 ведомство подчеркнуло, что никаких ограничений и списка особых оснований для съемки ни закон, ни внутренние регламенты не содержат.

Съемка может быть запрещена в случаях, когда для этого есть производственная необходимость, например, при проведении следственных действий или оперативных мероприятий.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: МВД России


Наше новое видео
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров152
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: