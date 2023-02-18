Инспектор запрещает снимать его на телефон: законны ли его требования?

В законе «О полиции» все это четко прописано.

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Нередко случаются ситуации, когда при остановке инспектором ДПС автомобиля его водитель начинает снимать видео на телефон. Сотруднику ГИБДД такое пристальное внимание к своей персоне не очень нравится, особенно когда между ним и автовладельцем происходят какие-либо разногласия.

Но водитель абсолютно прав: снимать на видео можно! В ст. 8 Федерального закона «О полиции» указано, что действия сотрудников правоохранительных органов открыты настолько, насколько это соответствует требованиям закона и не нарушает права и законные интересы граждан.

Право участников дорожного движения осуществлять фото- и видеосъемку подтвердили и в Министерстве внутренних дел. В письме МВД России от 7 ноября 2017 года № 3/177715853778 ведомство подчеркнуло, что никаких ограничений и списка особых оснований для съемки ни закон, ни внутренние регламенты не содержат.

Съемка может быть запрещена в случаях, когда для этого есть производственная необходимость, например, при проведении следственных действий или оперативных мероприятий.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: МВД России