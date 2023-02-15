Четвертое транспортное кольцо: власти Москвы заявили об амбициозных планах — журнал За рулем

Четвертое транспортное кольцо: власти Москвы заявили об амбициозных планах

ЧТК появится уже в этом году.

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В 2023 году в столице планируется завершить несколько важнейших дорожных проектов — Московский скоростной диаметр, Южную рокаду, несколько развязок на МКАД.

Вместе с ранее построенными дорогами эти магистрали естественным образом сформируют Четвертое транспортное кольцо (ЧТК) и, тем самым, создадут новую транспортную реальность для миллионов московских автомобилистов, отмечает в своем личном блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.

После завершения строительства в большинство районов средней части города можно будет проехать напрямую, кратчайшим путем, минуя МКАД, ТТК и центральную часть города.

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Как отметил мэр Москвы, с учетом дублеров, съездов, развязок в составе Московского скоростного диаметра будет построено 219 км дорог и 141 искусственное сооружение: 103 эстакады, 24 путепровода, 9 мостов и 5 тоннелей. Вдвое больше, чем в свое время было построено в составе ТТК.

Скоростная трасса улучшит транспортную связь 48 районов Москвы с населением порядка 4,5 млн человек. В зависимости от расстояния и времени суток сокращение времени в пути составит от 10 до 50 минут, а в часы пик и вовсе до 85 минут», — обнадежил москвичей Собянин.

При этом в приоритете для проезда по новой скоростной магистрали будут автомобилисты из Москвы и Подмосковья: для них дорога будет бесплатной, в отличие от транзитного транспорта.

Источник: Сайт Сергея Собянина

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