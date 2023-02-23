Автомобилями управляют еще и по телику. Не путать с беспилотниками!

После трех лет испытаний берлинская компания Vay запустила на дороги общего пользования первый автомобиль, управляемый только так называемыми теледрайверами. Разрешение на пользование дорогами действует с декабря 2022 года.
Маршрут включает в себя заранее определенную область, на которой отныне будут тестировать поездки по «телевизору».
Вэй работает над услугой «от двери до двери», когда клиенты заказывают электромобиль через приложение. Особенность состоит в том, что телеводитель доставляет автомобиль прямо к клиенту дистанционно — из центра телеуправления. Там водители (живые люди!) сидят на станции с автомобильным рулем и педалями, а также всеми необходимыми органами управления. У них есть обзор дорожной ситуации через несколько экранов и наушники.
Когда клиенты прибывают в пункт назначения, теледрайвер переориентирует транспортное средство на другой маршрут. Это избавляет от мучительных поисков парковочного места.
Пока услугу только тестируют, но, по замыслу разработчиков, по цене она будет укладываться в стоимость каршеринга и в перспективе должна стать комфортной альтернативой личному автомобилю. При этом клиент такого «дистанционника» сам даже может не иметь прав.
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Источник, фото: Auto-Medienportal
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