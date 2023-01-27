Toyota изобрела дверную ручку, как в «операционной» — журнал За рулем

Toyota изобрела дверную ручку, как в «операционной»

В связи с пандемией, поддержание идеальной чистоты рук для многих превратилось в навязчивую идею.

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Помните, как в начале пандемии мы тщательно обрабатывали дезинфицирующими веществами все, к чему прикасались руки? Не отставали и компании, пытаясь привести свои продукты в соответствие с новыми жизненными обстоятельствами.

Благодаря этому мы получили все виды инновационных устройств, которые должны были помочь нам в борьбе с бактериями и вирусами.

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Toyota изобрела дверную ручку, как в «операционной»

Так, недавно Toyota получила патент на новую идею под названием «система дезинфекции дверных ручек автомобиля». Правда, подала она заявку на патент в июне 2020 года, когда мы все еще боролись с невидимым врагом.

Система включает специальную насадку, соединенную с дозатором дезинфицирующего средства, который автоматически распыляет чистящий материал на внешнюю поверхность дверной ручки.

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Технология может быть усовершенствована. Например, датчики, встроенные в ручку, могут сообщать системе, когда необходимо снова распылить дезинфицирующее средство после того, как обнаружат, что кто-то к ней уже прикасался. Можно даже установить специальную лампочку, которая сообщит водителю, когда дозатор нуждается в дозаправке.

И хотя никакой гарантии, что такая концепция когда-либо попадет в серийные модели, нет также и гарантии, что эта идея никогда не пригодится.

Источник: autoevolution.com

Фото: Depositphotos

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