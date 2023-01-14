Hella представила технологию плоских и «невесомых» ламп

Для установки таких светильников требуется углубление всего 5 миллиметров.

Материалы по теме Как открыть любой автомобиль с помощью смартфона?

Hella представила технологию FlatLight на Международной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Новая технология освещения делает светодиодные светильники плоскими, гибкими и экономичными.

Технология FlatLight требует всего 5 миллиметров монтажного пространства, причем дневные ходовые огни, указатели поворота и габаритные огни могут компактно располагаться в одном световом модуле. Для сравнения, обычные дневные ходовые огни требуют при установке глубины не менее 40 мм.

Миниатюризация светового модуля обеспечивает также яркую световую подпись — с толщиной линии 10 мм.

Материалы по теме Водители опасно перегружены «умными» системами — исследование

FlatLight основана на так называемой микрооптике. Это чрезвычайно миниатюрная оптика размером менее 15 микрометров, что значительно меньше крупинки соли.

Благодаря новой технологии можно уменьшить как вес светового модуля, так и потребность в пространстве для его установки.

Hella будет поставлять свою продукцию международному производителю премиум-класса, который начнет устанавливать сверхонкую оптику на свои автомобили с середины 2025 года. Имя его не раскрывают, но инсайдеры считают, что «счастливчиком» станет бренд Audi. Кстати, ранее производитель сделал заказ на крупную партию свехтонких задних фонарей.

Источник, фото: Hella



