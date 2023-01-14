Hella представила технологию плоских и «невесомых» ламп

Hella представила технологию FlatLight на Международной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Новая технология освещения делает светодиодные светильники плоскими, гибкими и экономичными.
Технология FlatLight требует всего 5 миллиметров монтажного пространства, причем дневные ходовые огни, указатели поворота и габаритные огни могут компактно располагаться в одном световом модуле. Для сравнения, обычные дневные ходовые огни требуют при установке глубины не менее 40 мм.
Миниатюризация светового модуля обеспечивает также яркую световую подпись — с толщиной линии 10 мм.
FlatLight основана на так называемой микрооптике. Это чрезвычайно миниатюрная оптика размером менее 15 микрометров, что значительно меньше крупинки соли.
Благодаря новой технологии можно уменьшить как вес светового модуля, так и потребность в пространстве для его установки.
Hella будет поставлять свою продукцию международному производителю премиум-класса, который начнет устанавливать сверхонкую оптику на свои автомобили с середины 2025 года. Имя его не раскрывают, но инсайдеры считают, что «счастливчиком» станет бренд Audi. Кстати, ранее производитель сделал заказ на крупную партию свехтонких задних фонарей.
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Источник, фото: Hella
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