Разведку вооружат лазерами

Разработанный в России новейший комплекс разведки использует лазерный луч для обнаружения целей. Его чувствительность и мощность настолько высоки, что на дистанции 18 км он может обнаружить даже человека.
«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров», — сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Новый комплекс разработан на основе решений, применяемых в носимом комплексе разведки и целеуказания «Ирония». Характеристики были повышены, а функционал расширен. Но комплекс при этом остался мобильным.
Его устанавливают на разведывательные машины на базе «Тайфун-ВДВ», разработанные для Сил специальных операций.
«Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных может доходить до 400 километров», — добавил собеседник РИА Новости.
Многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» успешно применяется в зоне проведения СВО.
В скором времени в реальных боевых условиях будет опробован и новый комплекс разведки.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Этот комплекс собьет любые ракеты. И английские тоже: Лондон хочет дать Киеву ракеты большей дальности, чем HIMARS, но до целей они не долетят.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Минобороны РФ