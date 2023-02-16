Разведку вооружат лазерами

Новый комплекс способен обнаружить человека на расстоянии до 18 километров.

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Разработанный в России новейший комплекс разведки использует лазерный луч для обнаружения целей. Его чувствительность и мощность настолько высоки, что на дистанции 18 км он может обнаружить даже человека.

«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров», — сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Новый комплекс разработан на основе решений, применяемых в носимом комплексе разведки и целеуказания «Ирония». Характеристики были повышены, а функционал расширен. Но комплекс при этом остался мобильным.

Его устанавливают на разведывательные машины на базе «Тайфун-ВДВ», разработанные для Сил специальных операций.

«Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных может доходить до 400 километров», — добавил собеседник РИА Новости.

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Многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» успешно применяется в зоне проведения СВО.

В скором времени в реальных боевых условиях будет опробован и новый комплекс разведки.

Этот комплекс собьет любые ракеты. И английские тоже: Лондон хочет дать Киеву ракеты большей дальности, чем HIMARS, но до целей они не долетят.

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Фото: Минобороны РФ