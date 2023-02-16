Китайский Chevrolet Aveo - такой бюджетник нам нужен

Автомобили планируют поставлять из Китая в Мексику, а значит, это должен быть самый доступный бюджетник на рынке.

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Chevrolet Aveo третьего поколения будет импортироваться в Мексику из Китая, где он будет производиться на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling.

Автомобиль полностью разработан в Китае и будет выпускаться как в кузове хэтчбек, так и в кузове седан. Конкурентами модели являются Nissan March/Versa и Kia Rio.

Внешний дизайн довольно консервативен — с простыми линиями без каких-либо выдающихся черт.

У машины галогенные фары, но со светодиодными дневными ходовыми огнями, которые сливаются с хромированной полоской на решетке радиатора. Бампер имеет воздухозаборники, противотуманки и хромированный сплиттер.

Линия окон хэтчбека поднимается ближе к задней части, которая очень похожа на зад Audi A3 из-за характерной формы задних фонарей и бампера. Бампер седана менее рельефный и украшен двумя фальшивыми патрубками выхлопной системы. Край крышки багажника чуть приподнят, из-за чего образуется небольшой спойлер.

Салон Chevrolet Aveo имеет простой дизайн. Есть 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, но панель приборов — аналоговая. Информационно-развлекательная система совместима с Apple CarPlay и Android Auto.

В оснащение входят кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, камера заднего вида и задние датчики парковки. Что касается безопасности, все комплектации будут оснащаться шестью подушками безопасности и дисковыми тормозами.

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Под капотом нового Aveo — безнаддувный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 99 л.с. и 143 Нм. Крутящий момент передается на передние колеса либо через 6-ступенчатую механическую коробку передач, либо через вариатор с шестью условными передачами для режима переключения вручную.

Модель появится уже в этом году, и не только на рынках Южной Америки и Африки, но и в Китае, где она будет продаваться под маркой Wuling.

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Фото: SAIC-GM-Wuling