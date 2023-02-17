У систем помощи водителю нашли еще один минус

Электроника автомобиля будет постоянно сбоить, делая машину опаснее, чем она могла бы быть без систем безопасности.

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Новое исследование Страхового института безопасности дорожного движения США (IIHS) показало, что камеры и датчики, которые являются глазами систем помощи водителю, после столкновений (даже легких ДТП) становятся бесполезными.

Половина опрошенных автомобилистов, побывавших в ДТП на машинах с системами помощи, заявили, что у них возникли проблемы с этими функциями после ремонта. В некоторых случаях калибровать системы по многу раз.

Большинство из более чем 3000 владельцев, с которыми мы связались, сказали, что им не потребовалось ремонтировать свои системы предотвращения столкновений, но у части владельцев на это уходило несколько визитов в сервис, — говорит старший научный сотрудник IIHS Александра Мюллер. — Тем не менее, подавляющее большинство заявило, что они снова купят автомобиль, оснащенный этой технологией».

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К проблемам с системами помощи водителю приводит и простая замена лобового стекла. Сквозь которое на дорогу смотрят камеры и датчики. Кроме того, чуть половины респондентов сталкивались со сбоями систем предотвращения столкновений и без аварий, а также замены лобового стекла.

Всякий раз, когда датчик или камера сотрясаются или заменяются, требуется калибровка. Ее необходимо проводить и после замены лобового стекла. IIHS считает, что у работников сервисов нередко возникают проблемы с калибровкой, требующей специальной подготовки и специального оборудования.

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Фото: Bosch